МИД КНР: Пекин выражает протест Токио из-за поздравлений с победой главе Тайваня

Китай выражает решительный протест на фоне поздравлений, которые глава Министерства иностранных дел Японии Ёко Камикавы выразил в связи с победой на выборах избранного главы администрации Тайваня Лая Циндэ.
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