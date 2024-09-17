Биологи рассказали о переходе клеток мертвого организма в «третье состояние» — между жизнью и смертью

Науке многое известно о клетках, тканях и органах в живом организме, но почти ничего — в мертвом. Питер Нобль и Александр Пожитков из Университета Вашингтона в Сиэтле (США) давно занимаются этим вопросом.
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