МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны

Фото: Flickr/kirvis 1 ноября 2022, 05:46 — Общественная служба новостей — ОСН Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Соединенные Штаты Америки в эскалации ситуации на Корейском полуострове и в подготовке к ядерной войне с государством.