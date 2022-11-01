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МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны

МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны

Фото: Flickr/kirvis 1 ноября 2022, 05:46 — Общественная служба новостей — ОСН Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Соединенные Штаты Америки в эскалации ситуации на Корейском полуострове и в подготовке к ядерной войне с государством.

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