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В Ереване неизвестные угали машину и более 20 мопедов со штрафстоянки полиции

В Ереване неизвестные угали машину и более 20 мопедов со штрафстоянки полиции

Фигурантами дела могут стать сами правоохранители.В Ереване с территории штрафной стоянки патрульной полиции была похищена машина и более двадцати мопедов.

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