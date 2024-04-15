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Зеленский предостерег о скоординированных «террористических» атаках России и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье осудил удары иранских БПЛА по Израилю, заявив, что «очевидное сотрудничество» между Россией и Ираном в «распространении террора» должно быть встречено «решительным и единым ответом мира».

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