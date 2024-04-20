globe
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

globe

21 подписчик

Свежие комментарии

  • Вениамин
    надёжные ваги остались далеко в прошлом, если нужен надёжный авто  и за адекватные деньги то у сузуки нет равный, соо...Самые надёжные ав...
  • Сем
    Все это только слова и общепринятые фразы,на самом деле все гораздо сложнее если уже случилось...Как сохранить иск...
  • Елена Бровченко
    Ваша статья очень иформативная, все разложено по полочкам, ведь как не сегодня актуальна digital-маркетинг 🔥🔥👍👍🔥🔥Digital-маркетинг...

Почему клей для газобетона, а не раствор

Почему клей для газобетона, а не раствор

Ведение кладки из газобетонных блоков на клеевую смесь отличается от процесса с применением цементного раствора очевидными достоинствами: толщина слоя клея для газобетона не превышает двух – трех миллиметров; материал отличается хорошей пластичностью; клей для газоблока обладает повышенным уровнем адгезии; смесь отлично противостоит воздействию влаги и низких температурных режимов; затвердевание происходит без усадки; теплоизоляция объекта улучшается ввиду сокращения тепловых потерь через шовные участки и отсутствия «мостика холода»; клей монтажный для газобетонных блоков позволяет вести красивую и ровную кладку; кладочный материал отличается быстротой схватывания; стоимость материала высокая, но норма расхода клея по сравнению с цементом ниже в пять раз; пользоваться клеем легко; тонкие швы позволяют увеличить прочность стен; низкое потребление воды – на мешок клея (25 кг) достаточно 5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх