Почему клей для газобетона, а не раствор

Ведение кладки из газобетонных блоков на клеевую смесь отличается от процесса с применением цементного раствора очевидными достоинствами: толщина слоя клея для газобетона не превышает двух – трех миллиметров; материал отличается хорошей пластичностью; клей для газоблока обладает повышенным уровнем адгезии; смесь отлично противостоит воздействию влаги и низких температурных режимов; затвердевание происходит без усадки; теплоизоляция объекта улучшается ввиду сокращения тепловых потерь через шовные участки и отсутствия «мостика холода»; клей монтажный для газобетонных блоков позволяет вести красивую и ровную кладку; кладочный материал отличается быстротой схватывания; стоимость материала высокая, но норма расхода клея по сравнению с цементом ниже в пять раз; пользоваться клеем легко; тонкие швы позволяют увеличить прочность стен; низкое потребление воды – на мешок клея (25 кг) достаточно 5.