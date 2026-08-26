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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов об «Автомобилисте»: «Сразу не получится всех громить. После моих тренировок команда очень тяжело начинает сезон, буксует. Болельщикам нужно потерпеть»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов заявил, что начало сезона для его команды может получиться сложным.

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