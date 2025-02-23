Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Свежие комментарии

  • Nats Блиндажев
    Маркетологический бред. На складах остались ещё плёночные камеры...?Почему пленка кру...
  • Boris Borisov
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Признаки того, что вы – высокочувствительная личность. Эмоции на максимум

Признаки того, что вы – высокочувствительная личность. Эмоции на максимум

Вам говорят, что вы слишком эмоциональны и принимаете все близко к сердцу? Закипаете, когда видите несправедливость, и предпочитаете одиночество вместо дружеских посиделок? Это не означает, что с вами что-то не так.

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