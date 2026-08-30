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Шоу-бизнес: Получил пинка от Михалкова и уехал в Эстонию: Почему бывшая Кирилла Кяро вышла замуж за другого, но даёт детям его фамилию

Шоу-бизнес: Получил пинка от Михалкова и уехал в Эстонию: Почему бывшая Кирилла Кяро вышла замуж за другого, но даёт детям его фамилию

«Нюхач» сделал из эстонского актера Кирилла Кяро звезду русского кино. Но до этого ему пришлось несладко — Кирилл даже работал грузчиком и долго получал только небольшие роли.

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