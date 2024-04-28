Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчемной структурой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является пустой, никчемной и русофобской структурой. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого выложена в аккаунте журналиста в соцсетях.