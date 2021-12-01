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Президент BioCubaFarma Мартинес сообщил о начале разработки вакцин против омикрон-штамма

Президент BioCubaFarma Мартинес сообщил о начале разработки вакцин против омикрон-штамма

МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma внимательно следит за отчетами о поведении нового штамма коронавируса "омикрон" и разрабатывает специальные вакцины, сообщил президент холдинга Эдуардо Мартинес.

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