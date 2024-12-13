Россиянам рассказали, как пережить пятницу, 13-е

Если человек находится в гармонии с собой и умеет контролировать свои эмоции, то этот день может оказаться вполне удачным Пятница, 13-е, может оказаться вполне удачным днем, если человек находится в гармонии с собой и умеет контролировать свои эмоции, рассказала в разговоре с РИАМО психотерапевт из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.