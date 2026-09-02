Врач Пырегов: сегодня пациенту не грозит проснуться во время операции

Некоторые пациенты боятся, что могут проснуться во время операции, которая проводится под наркозом. Однако на самом деле такие ситуации обычно не происходят.
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