Папа римский озвучил условие, при котором он поедет на переговоры по Киеву

Конференция по вопросу Украины планируется в Швейцарии на 15-16 июня. Папа Римский Франциск готов поехать на переговоры при одном условии, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.