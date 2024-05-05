Папа римский озвучил условие, при котором он поедет на переговоры по Киеву

Конференция по вопросу Украины планируется в Швейцарии на 15-16 июня. Папа Римский Франциск готов поехать на переговоры при одном условии, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
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