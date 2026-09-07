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Спорт Уик-Энд

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Талалаев о голе Мостового: «Теперь болельщики понимают, почему футболисты из «Зенита» получают такие деньги…»

Талалаев о голе Мостового: «Теперь болельщики понимают, почему футболисты из «Зенита» получают такие деньги…»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, отбывающий дисквалификацию, прокомментировал поражение от «Локомотива» в 7-м туре РПЛ.

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