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Газета.ру

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Долина отсудила у двух курьеров мошенников более 114 млн рублей

Долина отсудила у двух курьеров мошенников более 114 млн рублей

Лариса Долина © "Комсомольская правда"/Global Look Press Лариса Долина все-таки смогла выиграть суд — правда, не по делу о квартире, но о возмещении денежного ущерба.

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