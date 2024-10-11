В Смоленске посмертно награждён орденом Мужества участник СВО

«Подвиг героев останется навсегда в нашей памяти». Награду получили мать и дочь павшего смертью храбрых смолянина В средней школе Ворги Ершического района Смоленской области состоялось вручение ордена Мужества (посмертно), которым был награжден местный житель, участник специальной операции Анатолий Дехтярь.
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