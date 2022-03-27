Финляндия прекратила грузовое железнодорожное сообщение с Россией

По сообщению финской железнодорожной госкомпании VR, это произошло из-за санкций в отношении РЖД. Скажется ли прекращение ж/д грузопотока с Финляндией на российской экономике?Финляндия остановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией.
По сообщению финской железнодорожной госкомпании VR, это произошло из-за санкций в отношении РЖД. Скажется ли прекращение ж/д грузопотока с Финляндией на российской экономике?Финляндия остановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией.
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