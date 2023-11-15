Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Все у них в отличие от нас хорошо. Это нам за щастье доллар по 55.Немытые голодные ...
  • Модест
    Два ММАшника на ринге перед боем сверлят друг друга глазами.😀Байден и Си Цзинь...
  • Vladimir Bogdanov
    Браво!!! Полностью согласен!Речь идет уже о р...

Конгресс США не увидела отказа Китая от поддержки России

Конгресс США не увидела отказа Китая от поддержки России

Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России Эффективность дипломатии Китая снизилась из-за его сотрудничества с Россией, но Пекин был готов к этому и пытается обаять европейские страны; Москва стала для него самым важным военным партнером, считают в конгрессе СШАСи Цзиньпин (Фото: Leon Neal / Getty Images) Поддержка России со стороны Китая привела к «дипломатическим издержкам», прежде всего в Европе, но Пекин учел это и решил все равно помогать Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх