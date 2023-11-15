Конгресс США не увидела отказа Китая от поддержки России

Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России Эффективность дипломатии Китая снизилась из-за его сотрудничества с Россией, но Пекин был готов к этому и пытается обаять европейские страны; Москва стала для него самым важным военным партнером, считают в конгрессе СШАСи Цзиньпин (Фото: Leon Neal / Getty Images) Поддержка России со стороны Китая привела к «дипломатическим издержкам», прежде всего в Европе, но Пекин учел это и решил все равно помогать Москве.