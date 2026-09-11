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Путин удивил: пока все следили за переговорами с США, Москва открыла дорогу в КНДР

Путин удивил: пока все следили за переговорами с США, Москва открыла дорогу в КНДР

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. В Кремле несколько дней назад состоялась встреча российского президента Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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