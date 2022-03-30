Военкомы 15 субъектов РФ на территории ЮВО доложили о готовности сборных пунктов к весеннему призыву

Для дезинфекции помещений военных комиссариатов и сборных пунктов подразделениями радиационной химической и биологической защиты ЮВО организована специальная обработка.
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