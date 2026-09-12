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Ученые призвали изменить подход к добыче нефти в Западной Сибири

Ученые призвали изменить подход к добыче нефти в Западной Сибири

Оценки нефтяных ресурсов Западной Сибири, сформированные на основе геологических представлений второй половины XX в.

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