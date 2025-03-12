Президент Словакии рассмотрит массовую петицию граждан об отмене санкций против РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини пообещал изучить петицию, подписанную более 450 тысячами граждан, требующих отмену санкций против РФ, согласившись с тем, что некоторые европейские санкции против России вредят Словакии.
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