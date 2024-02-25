Два года СВО: уроки, промежуточные итоги и перспективы

24 февраля 2022 года Россия вынуждена была начать специальную военную операцию, что дает основание рассмотреть некую ретроспективу, вспомнить ставшие уже достоянием истории события и попытаться дать прогнозы её развития.
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