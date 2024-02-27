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«Коммерсант»: Магазины LG, Bosch и Sony готовятся к закрытию в России

«Коммерсант»: Магазины LG, Bosch и Sony готовятся к закрытию в России

Специализированные точки по всей стране начали распродажи остатков товаров. Оставшиеся в России специализированные магазины таких всемирно известных компаний, как LG, Bosch и Sony начали закрываться по всей стране.

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