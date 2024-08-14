«Сбежал вместе с Орбакайте», — в сети разгадали, где сейчас тайный сын Пугачевой и Киркорова Никита

В браке Аллы Борисовны и Филиппа Киркорова, насколько известно публике, не было детей. Артистка многократно заикалась о том, что хотела бы построить с Филиппом крепкую семью, но у нее никак это не получалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии