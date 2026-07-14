ФСБ сорвала массированную атаку дронов на оборонное предприятие в Подмосковье Российские силовики предотвратили очередную атаку дронов по одному из предприятий росс.
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ФСБ сорвала массированную атаку дронов на оборонное предприятие в Подмосковье Российские силовики предотвратили очередную атаку дронов по одному из предприятий росс.
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