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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Михаил Гринжук
    Зачем старое на свалку и металлолом если можно использовать.ОкупаютсяРусские или сошли...
  • Михаил Гринжук
    Дело не в танках или тактике . А в тупых мозгах и имбицилах с запада.Возомнивших что он неприкасаемые и им все можно....Русские или сошли...
  • Лена Елена
    Это так.Знакомый татарин ...

Почему Сталин поставил к стенке экс-маршала Григория Кулика?

Почему Сталин поставил к стенке экс-маршала Григория Кулика?

В январе 1947 года МГБ неожиданно арестовало трех известных военачальников, среди которых оказался и экс-маршал Григорий Кулик.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Всех &quot;истеричек&quot; надо держать в психушках...Ведь, все они самые лучшие пособники наших врагов. У таких огромные проблемы в их черепушках...У таких их личные амбиции всегда выходят, как говорят, &quot;из берегов&quot;....
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1 д.
ВА
Виктор Александров
РККА была армией рабочей и крестьянской, т.е. непрофессиональной. Такими же были и многие командиры РККА. Спасибо за это дедушке Ленину. «Лучшим своим командармом Соколовский считал генерала В.Н. Гордова, командовавшего 33-й армией». Ругань в свой адрес товарищ Сталин неоднократно переносил, последней каплей было не это. Подробнее «Второй фронт Сталина» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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17 час.

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