Почему Сталин поставил к стенке экс-маршала Григория Кулика?

Всех "истеричек" надо держать в психушках...Ведь, все они самые лучшие пособники наших врагов. У таких огромные проблемы в их черепушках...У таких их личные амбиции всегда выходят, как говорят, "из берегов"....

ВА

Виктор Александров

РККА была армией рабочей и крестьянской, т.е. непрофессиональной. Такими же были и многие командиры РККА. Спасибо за это дедушке Ленину. «Лучшим своим командармом Соколовский считал генерала В.Н. Гордова, командовавшего 33-й армией». Ругань в свой адрес товарищ Сталин неоднократно переносил, последней каплей было не это. Подробнее «Второй фронт Сталина» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.