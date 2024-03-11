Зачем Россия строит гигантскую АЭС в Египте

1,4K прочитали На прошлой неделе в Египте произошло важное событие. Специалисты из «Росатома» установили «ловушку расплава» для 2-го энергоблока строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в провинции Матрух на берегу Средиземного моря.
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