Зачем Россия строит гигантскую АЭС в Египте

1,4K прочитали На прошлой неделе в Египте произошло важное событие. Специалисты из «Росатома» установили «ловушку расплава» для 2-го энергоблока строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в провинции Матрух на берегу Средиземного моря.