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Британия жаждет ядерного Армагеддона

Британия жаждет ядерного Армагеддона

Британская The Guardian призывает альянс НАТО начать прямую войну против России. Саймон Тисдэллом, который написал пасквиль на тему «преступной России» и «слишком добрых США», демонстрирует типичные англосаксонские черты: слабоумие и отвагу.

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