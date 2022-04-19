Британская The Guardian призывает альянс НАТО начать прямую войну против России. Саймон Тисдэллом, который написал пасквиль на тему «преступной России» и «слишком добрых США», демонстрирует типичные англосаксонские черты: слабоумие и отвагу.
Британская The Guardian призывает альянс НАТО начать прямую войну против России. Саймон Тисдэллом, который написал пасквиль на тему «преступной России» и «слишком добрых США», демонстрирует типичные англосаксонские черты: слабоумие и отвагу.
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