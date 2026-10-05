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Татар-информ

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Минниханов вручил ключи от 59 школьных автобусов районам Татарстана

Минниханов вручил ключи от 59 школьных автобусов районам Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил ключи от новых школьных автобусов руководителям образовательных организаций республики.

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