Мать возможного участника захвата в ИК-19 заявила, что не узнала сына на видео

Мать заключённого ИК-19 в Волгоградской области Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила, что на опубликованных в Сети кадрах её сына нет, а через два месяца он должен был выйти на свободу.
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