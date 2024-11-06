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Царьград

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HONOR X9c: Мощный аккумулятор и камера 108 Мп с 4K для экстремальных условий

HONOR X9c: Мощный аккумулятор и камера 108 Мп с 4K для экстремальных условий

Обзор нового смартфона HONOR X9c: аккумулятор на 6600 мАч, 108 Мп камера с 4K, и прочная конструкция, выдерживающая падения и экстремальные температуры.

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