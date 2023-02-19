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«Зенит» может подписать 19-летнего хавбека «Сочи» Коваленко, если Кузяев уйдет

«Зениту» интерес 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко. Сине-бело-голубые рассматривают Коваленко, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи», в качестве возможного усиления на случай, если из «Зенита» уйдет Далер Кузяев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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