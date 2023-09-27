Российский рейс задержали на 74 часа из-за неисправности самолета

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что рейс из Иркутска на Пхукет из-за неисправности был задержан на трое сутокЧерез 74 часа после запланированного времени отправки рейса, в 07:28 27 сентября, пассажиры вылетели из иркутского аэропорта .