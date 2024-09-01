Сор из мельницы

Мукомолы европейской части страны не хотят пускать сибирскую муку на свои рынки. Это усугубляет кризис перепроизводства в удаленных регионах и создает риск волатильности цен на муку в Центральной РоссииТАСС В условиях сложной экспортной логистики российский рынок страдает от перепроизводства и зерна, и мукичитайте на monocle.
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