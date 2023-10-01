smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Казахстанская нефть по Дружбе в европу течь не может, тяжелая, только разбавленная с российской, так что это не тольк...Токаев заявил о г...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    По чьей трубе эта нефть потечёт? Если по нашей, то всех причастных к разрешению - расстрелять.Токаев заявил о г...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Пусть хохлозадовская мясорубка перемелет и бриташек - чище будет.Пушков осудил мин...

Экс-глава МО Британии Уоллес: Киеву нужно пересмотреть масштабы мобилизации

Экс-глава МО Британии Уоллес: Киеву нужно пересмотреть масштабы мобилизации

Бен Уоллес, бывший глава министерства обороны Великобритании, порекомендовал политическому руководству Украины усилить призыв молодых украинцев на военную службу, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх