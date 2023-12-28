Ученые объяснили природу библейского чуда, когда Моисей разделил Красное море Алёна ЮрьеваБиблейский рассказ о Моисее, разделяющем Красное море, был источником вдохновения и религиозной веры на протяжении веков.
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