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Ученые объяснили природу библейского чуда, когда Моисей разделил Красное море

Ученые объяснили природу библейского чуда, когда Моисей разделил Красное море

Ученые объяснили природу библейского чуда, когда Моисей разделил Красное море Алёна ЮрьеваБиблейский рассказ о Моисее, разделяющем Красное море, был источником вдохновения и религиозной веры на протяжении веков.

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