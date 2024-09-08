Глава ФАДН: более трети мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил, что опрос в 2023 году показал, что свыше трети трудовых мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии