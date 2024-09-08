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Глава ФАДН: более трети мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству

Глава ФАДН: более трети мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил, что опрос в 2023 году показал, что свыше трети трудовых мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству.

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