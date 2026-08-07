Участник Большой арктической экспедиции рассказал, что хочет внести вклад в науку

Школьник из Москвы планирует изучать солнечное затмение и собирать образцы лишайников во время похода на мыс ЧелюскинУченик столичной школы №1253, участник отряда «Исследователи» Александр Киданюк рассказал, что Большая арктическая экспедиция станет для него стартом собственных научных изысканий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии