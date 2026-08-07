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Daily Storm

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Участник Большой арктической экспедиции рассказал, что хочет внести вклад в науку

Участник Большой арктической экспедиции рассказал, что хочет внести вклад в науку

Школьник из Москвы планирует изучать солнечное затмение и собирать образцы лишайников во время похода на мыс ЧелюскинУченик столичной школы №1253, участник отряда «Исследователи» Александр Киданюк рассказал, что Большая арктическая экспедиция станет для него стартом собственных научных изысканий.

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