Баннеры с портретами воинов СВО установили на федеральной трассе

У дороги в районе поселка Пряжа появились два больших баннера с изображением героев–земляков Водителей автомобилей на трассе Петрозаводск – Санкт- Петербург встречают баннеры с портретами карельских героев Алексея Сысоева из Пряжи и Романа Ягодки, жителя поселка Матросы.