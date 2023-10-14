Евросовет опасается негативных последствий для ЕС конфликта Израиля и ХАМАС

Своими опасениями, что обострение конфликта палестинского движения ХАМАС с Израилем может иметь негативные последствия для Евросоюза, поделился с руководством стран ЕС глава Евросовета Шарль Мишель 14 октября, сообщает пресс-служба Евросовета.
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