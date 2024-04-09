Большой кроссовер Buick Enclave: новое поколение с турбочетверкой

Большой кроссовер Buick Enclave: новое поколение с турбочетверкойКомпания Buick полностью привела свою не слишком разнообразную американскую гамму к новому фирменному стилю Pure, главная особенность которого — акулий нос передка.
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