БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Простая и жестокая история Сергея Шалашова

Простая и жестокая история Сергея Шалашова

Русский солдат Сергей Шалашов Русский солдат из Казахстана В прошлом году каждый день наша страна выдавала паспорта в среднем 476 гражданам Таджикистана.

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Комментарии
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татьяна кирк
Совершенно с Вами согласна, Марина.Несть числа этим  продажным гадам чиновникам ! Да нет на них никакой управы.  Мы скоро увязнем в этом бюрократическом болоте.  Очень уважаю нашего президента, но как он не может понять, что сейчас нельзя быть таким мягкотелым.  Такого вопиющего позора никогда бы не допустил Лукашенко.
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Виктор Лозовский
Позор нашему министерству обороны и генштабу во главе с Шойгу
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1 час.
MS
Mikhail Stepanov
Это просто позор! Всяким дебилам типа Депардье гражданство дали по щелчку пальцев, а настоящему герою просто плюют в душу и лицо!
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10 мин.

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