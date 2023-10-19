Простая и жестокая история Сергея Шалашова

татьяна кирк

Совершенно с Вами согласна, Марина.Несть числа этим продажным гадам чиновникам ! Да нет на них никакой управы. Мы скоро увязнем в этом бюрократическом болоте. Очень уважаю нашего президента, но как он не может понять, что сейчас нельзя быть таким мягкотелым. Такого вопиющего позора никогда бы не допустил Лукашенко.