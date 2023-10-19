Русский солдат Сергей Шалашов Русский солдат из Казахстана В прошлом году каждый день наша страна выдавала паспорта в среднем 476 гражданам Таджикистана.
Простая и жестокая история Сергея Шалашова
Комментарии
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татьяна кирк
Совершенно с Вами согласна, Марина.Несть числа этим продажным гадам чиновникам ! Да нет на них никакой управы. Мы скоро увязнем в этом бюрократическом болоте. Очень уважаю нашего президента, но как он не может понять, что сейчас нельзя быть таким мягкотелым. Такого вопиющего позора никогда бы не допустил Лукашенко.
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1 час.
Виктор Лозовский
Позор нашему министерству обороны и генштабу во главе с Шойгу
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1 час.
MS
Mikhail Stepanov
Это просто позор! Всяким дебилам типа Депардье гражданство дали по щелчку пальцев, а настоящему герою просто плюют в душу и лицо!
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10 мин.
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