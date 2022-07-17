Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Баштад (ATP). Финал. Баес сыграет с Серундоло

Себастьян Баес и Франсиско Серундолого разыграют титул в Баштаде. Сетка турнира здесь. Nordea Open Баштад, Швеция 11 – 17 июля 2022 ATP 250 Призовой фонд – 534 555 евро Открытые корты, грунт Финал Франсиско Серундоло (Аргентина)  Себастьян Баес (Аргентина) Дата проведения 17 июля, 15.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх