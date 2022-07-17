Баштад (ATP). Финал. Баес сыграет с Серундоло

Себастьян Баес и Франсиско Серундолого разыграют титул в Баштаде. Сетка турнира здесь. Nordea Open Баштад, Швеция 11 – 17 июля 2022 ATP 250 Призовой фонд – 534 555 евро Открытые корты, грунт Финал Франсиско Серундоло (Аргентина) Себастьян Баес (Аргентина) Дата проведения 17 июля, 15.
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