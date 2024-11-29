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Марочко заявил об уничтожении ВС РФ свыше 20 боевиков «Азова»

Марочко заявил об уничтожении ВС РФ свыше 20 боевиков «Азова»

В ходе продвижения у населенного пункта Копанки Харьковской области, об освобождении которого стало известно 26 ноября, ВC России уничтожили три опорных пункта и свыше 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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