В ходе продвижения у населенного пункта Копанки Харьковской области, об освобождении которого стало известно 26 ноября, ВC России уничтожили три опорных пункта и свыше 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).