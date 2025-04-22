Христофору: Трамп сначала купился на нелепые идеи Келлога о конфликте на Украине

Американский президент Дональд Трамп изначально поверил «нелепым идеям» своего спецпосланника на Украине Кита Келлога и ошибочно полагал, что украинский конфликт может быть разрешён очень быстро, отметил кипрский журналист Алекс Христофору.
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