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Ещё интересная информация по главарю узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова

Который сейчас сидит в СИЗО. Как оказалось, он часто сотрудничал с различным зарубежным СМИ. Вот, например, цитата из его интервью изданию «Радио свобода», которое активно поддерживают сепаратистские организации и движения в регионах РФ:«Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи.

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Комментарии
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Лена Елена
И тебя туда же
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4 час.
Павел Лелин
Нет. Это не правильно! Как так можно! Вы &quot;изверг&quot;!... Семейство депортировать сейчас, а этот кадр по Вашему плану
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2 час.
Ayrat Мухаметшин
В Узбекистане эти либерасты нах не нужны, так же как и в России...
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1 час.

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