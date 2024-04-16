Сергей Семак: Фернандес точно не сыграет со «Спартаком»

Игрок все еще проходит реабилитацию после травмы Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал, что в ближайшее время защитник петербуржцев Марио Фернандес начнет процесс реабилитации после травмы.