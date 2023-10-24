В Алексеевском проведут «Неделю народов России»

В период с 23 по 27 октября на территории Алексеевского района пройдет культурно-просветительская акция под названием «Неделя народов России в Алексеевском районе города Москвы», приуроченная ко Дню народного единства.
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